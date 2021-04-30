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В Ижевске 1 мая на время проведения велогонки ограничат движение транспорта

13:45, 30 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске 1 мая на время проведения велогонки ограничат движение транспорта
13:45, 30 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
451
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#велосипедисты\n#перекрытие улиц\n#гонки\n#Первомай
Фото: arzik2
451
0

Проезд запретят с 12:00 до 17:30.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 1 мая на время проведения старейшей велогонки будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Напомним, что в День весны и труда более 350 спортсменов примут участие в 52-й традиционной первомайской велогонке.

1 мая с 12:00 до 17:30, запрещено движение транспортных средств:

- улица Пушкинская от улицы Лихвинцева до улицы Наговицына,

- улица Наговицына от улицы Пушкинская до улицы Коммунаров,

- улица Коммунаров от улицы Наговицына до улицы Лихвинцева,

- улица Лихвинцева от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская.

Также в этот день на площади пройдет концерт, на котором выступят ансамбль «Шулддыр жыт» и солист группы «Ласковый май» Андрей Крутов.

13:45, 30 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
451
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#велосипедисты\n#перекрытие улиц\n#гонки\n#Первомай