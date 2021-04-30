Дороги микрорайона «Столичный» в Ижевске перешли на баланс города

Инженерные сети микрорайона скоро также окажутся собственностью муниципалитета.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в микрорайоне «Столичный» дороги перешли в собственность муниципалитета. Об этом сообщает глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».

Изначально микрорайон принадлежал застройщику, из-за чего муниципалитет не мог участвовать в его содержании. На переоформление собственности дорог потребовался год.

С 1 июля микрорайон будет включён в контракт на содержание улично-дорожной сети Индустриального района и в нем будет проходить регулярная уборка зимой и текущий ремонт летом.

В июне появится обещанный автобусный маршрут до детской поликлиники. Исходя из предложений местных жителей планируется изменение дорожного движения и составление плана по организации выездов из микрорайона на основные городские магистрали.

Уже инициировали процедуру передачи инженерных сетей в муниципалитет, а пока подготовка к отопительному сезону находится под контролем главы города. ГВСУ (нынешний собственник сетей) до 15 мая должен разработать план опрессовки и летних ремонтов на коммуникациях, согласовать с ресурсниками, с администрацией и со старшими по домам.