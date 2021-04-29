В Удмуртии до конца года сдадут 4 школы

Более 2000 детей смогут обучаться в новых учреждениях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в этом году достроят 4 школы. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Школа в селе Большое Волково Вавожского района уже построена. В сентябре за парты сядут 160 детей из села и двух соседних населенных пунктов.

Завершится строительство и лицензирование начальной школы в Селтах, рассчитанной на 384 места. В 2020 году на возведение объекта выделили более 133 млн рублей. Здание средней школы и новой начальной будут соединены теплым переходом.

Уже построено долгожданное учебное заведение на 500 мест в посёлке Кез. С 30 марта школа введена в эксплуатацию. Ее строительство началось еще в 2018 году, но подрядчик сильно отставал от сроков и региональные власти расторгли с ним контракт.

Также новоселье ожидается в школе на улице Берша в Ижевске, где планируют закончить строительные работы в мае. В новом здании с развитой инфраструктурой смогут обучаться 1224 ребенка.

Кроме того, в Воткинске в районе Южный началось строительство новой школы на 825 мест. На данный момент подходят к концу подготовительные работы, идет засыпка котлована и забивка свай. Трехэтажное кирпичное здание школы площадью 2 706 кв. м будет полностью готово к концу 2022 года.