Три ж/д переезда временно закроют в Ижевске

Проехать нельзя будет 27 и 30 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Движение на трех ж/д переездах закроют в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Так, 27 апреля с 06:00 до утра 28 апреля перекроют переезд на улицах Красноармейская и Володарского. Объехать участок можно будет через улицы Карла Маркса и Маяковского.

30 апреля с 06:00 на сутки закроют переезды на улицах Красноармеской и Маяковкого. Проехать возможно через улицы Карла Маркса и Азина.

На месте будет идти капремонт на участке от станции Ижевск до станции Позимь.