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Три ж/д переезда временно закроют в Ижевске

17:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
Три ж/д переезда временно закроют в Ижевске
17:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
1482
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#дорога
Фото: pixabay.com
1482
0

Проехать нельзя будет 27 и 30 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Движение на трех ж/д переездах закроют в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Так, 27 апреля с 06:00 до утра 28 апреля перекроют переезд на улицах Красноармейская и Володарского. Объехать участок можно будет через улицы Карла Маркса и Маяковского.
30 апреля с 06:00 на сутки закроют переезды на улицах Красноармеской и Маяковкого. Проехать возможно через улицы Карла Маркса и Азина.
На месте будет идти капремонт на участке от станции Ижевск до станции Позимь.
17:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
1482
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#дорога