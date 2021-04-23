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В Ижевске в майские праздники начнут курсировать теплоходы

16:20, 23 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске в майские праздники начнут курсировать теплоходы
16:20, 23 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
993
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#теплоход\n#Ижевский пруд\n#развлечения
Фото: vk.com/parkiizhevska
993
0

Цена на билет незначительно увеличится.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в майские праздники откроется сезон навигации теплоходов. Об этом сообщил генеральный директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин в эфире на радио «Комсомольская правда».

Сейчас техника готовится к эксплуатации, проходит все необходимые проверки.

«В майские праздники, я абсолютно уверен, теплоходы будут работать», - прокомментировал Сергей Буторин.

Маршруты останутся прежние, а вот цена билета немного повысится.

В этом году обещают больше событийных поездок, таких как теплоход здоровья, экскурсионные и гастрономические туры, детские анимационные рейсы, танцы и дискотеки.

Решается вопрос с длинными очередями при покупке билетов: установят новую дополнительную кассу или запустят систему электронного билета.

16:20, 23 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
993
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#теплоход\n#Ижевский пруд\n#развлечения