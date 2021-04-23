В Ижевске в майские праздники начнут курсировать теплоходы

Цена на билет незначительно увеличится.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в майские праздники откроется сезон навигации теплоходов. Об этом сообщил генеральный директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин в эфире на радио «Комсомольская правда».
Сейчас техника готовится к эксплуатации, проходит все необходимые проверки.
«В майские праздники, я абсолютно уверен, теплоходы будут работать», - прокомментировал Сергей Буторин.
Маршруты останутся прежние, а вот цена билета немного повысится.
В этом году обещают больше событийных поездок, таких как теплоход здоровья, экскурсионные и гастрономические туры, детские анимационные рейсы, танцы и дискотеки.
Решается вопрос с длинными очередями при покупке билетов: установят новую дополнительную кассу или запустят систему электронного билета.