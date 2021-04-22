Жильцы дома в ижевском посёлке Машиностроителей, где ранее обрушилась крыша, вернулись в квартиры

19 апреля в границах здания сняли режим ЧС.

Ижевск. Удмуртия. В границах дома в ижевском посёлке Машиностроителей, где в марте просела крыша, снят режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Жильцы дома начали возвращаться в свои квартиры. Три помещения на втором этаже здания пока непригодны к заселению. Их затопило водой из повреждённой системы отопления и осадками во время ремонта крыши. Косметический ремонт продлится в доме две недели.

Отмечается, что жильцы повреждённых квартир не обращались к городским властям с просьбой о предоставлении временного жилья. Ещё две семьи решили ещё на месяц остаться в маневренном жилфонде.

Причиной аварии стал износ стропильной конструкции и нарушения при предыдущем ремонте крыши.

«Долгие годы дом эксплуатировался ненадлежащим образом, поскольку жителями не был выбран способ управления домом и управляющая организация. Для оказания минимального перечня жилищных услуг назначена временная управляйка. Годовая сумма содержания дома составляет 134 тыс. рублей», — отметили в администрации.

Средства пойдут на уборку подъезда, содержание придомовой территории и мусорной площадки, а также оплату услуг авариной бригады.

На ремонт крыши из резервного фонда города выделили 1 млн рублей, ещё 800 тыс. рублей дал Фонд капремонта Удмуртии.

Напомним, что обрушение кровли произошло 17 марта. Пришлось эвакуировать 5 семей и разместить их в санатории.