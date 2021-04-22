«Музейный квартал» в Сарапуле появится в 2021 году

Новая территория может стать визитной карточкой города.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле в 2021 году создадут «Музейный квартал». Об этом информагентству «Сусанин» рассказал главный архитектор города Евгений Карманов.

Проект «Музейного квартала» стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Новое пространство объединит некоторые общественные места с Красной площадью и набережной реки Кама.

Как сообщал Центр территориального развития Удмуртии, новая территория будет ориентирована на повседневные потребности жителей, а в перспективе может стать визитной карточкой Сарапула. В квартале будут находиться три музея, средняя и музыкальная школы, колледж. Из числа объектов планируется добавить городскую веранду и летний театр.

Кроме того, уже начата реконструкция городского сада имени Пушкина. В ходе работ планируется проложить электрические сети, наладить водоснабжение и водоотведение.

В настоящее время в купеческом городе Удмуртии благоустроены: набережная реки Кама и парк имени Ленина.

Напомним, в 2020 году Сарапул и Воткинск выиграли в конкурсе малых городов. Также в течение 2021 года в Удмуртии благоустроят 84 двора и 100 общественных пространств.