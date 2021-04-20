В Ижевске проверят 190 участков гарантийных дорог

До конца мая дорожники обязаны устранить выявленные дефекты.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проверят 190 участков дорог, которые находятся на гарантии у подрядных организаций. До 25 мая дорожники будут обязаны за свой счет устранить выявленные дефекты, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Сегодня в республике обследуется более 500 дорожных объектов, построенных и отремонтированных с 2017 года. В Ижевске проверки гарантийных дорог стартовали 5 апреля. Комиссия, в которую входят представители заказчика, подрядчика, служб инженерного сопровождения и общественники, проинспектирует 190 участков улично-дорожной сети. Основные уже обнаруженные недостатки — это продольные и поперечные трещины, повреждение бортовых камней, просадка смотровых колодцев.

«Аварийные участки ремонтируются незамедлительно, в течение суток. Недостатки, которые не влияют на безопасность дорожного движения, подрядчики должны устранить не позднее 25 мая», - пояснил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Новый дорожный сезон в Удмуртии планируют начать с 1 мая. К этому времени в республике будут запущены все асфальтовые заводы. Строители приступят к плановым работам и ремонту дорожного полотна в рамках своих гарантийных обязательств.