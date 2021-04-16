Подрядчик повредил трубу отопления во время ремонта обвалившейся кровли в поселке Машиностроителей в Ижевске

Возвращение жильцов в квартиры может затянуться.

Ижевск. Удмуртия. Подрядчик, выполняющий работы на доме с рухнувшей кровлей в поселке Машиностроителей в Ижевске, повредил трубу отопления. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал член штаба ОНФ в Удмуртии Евгений Сомов.

О том, что после этого с потолков квартир потекла горячая вода, сообщили сами жильцы. Кроме того, при ремонте рабочие допустили попадание атмосферных осадков в жилые помещения. По информации Фонда капремонта Удмуртии, работы выполняет ООО «Союз».

«Ситуация плохая. В квартирах сырость, стены мокрые, еще чуть-чуть и появится плесень», - добавил Евгений Сомов.

19 апреля жители должны начать возвращаться в свои квартиры, но из-за возникших недостатков в ремонте не все смогут это сделать. На следующей неделе на место выедет комиссия с представителями администрации города.

Напомним, обрушение кровли из-за скопившегося снега произошло в ночь на 17 марта. Жителям предложили временно переселиться в санаторий «Ижсталь» или маневренный фонд. Ремонт оценили в 1,8 млн рублей.