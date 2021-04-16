Первый городской субботник пройдёт в Ижевске 17 апреля

Чтобы принять в нём участие, необходимо обратиться в администрацию своего района.

Ижевск. Удмуртия. Два субботника пройдут в Ижевске в апреле. Об этом сообщает пресс-служба города.

Так, городской субботник состоится 17 апреля: работники администраций районов и города займутся очисткой территорий между домами, а также затронут общественные пространства, парки и скверы. Начало в 9:00.

Чтобы поучаствовать в субботнике или организовать его, необходимо обратиться в администрацию своего района:

Индустриальный район — 41-43-50;

Ленинский район — 41-44-20;

Первомайский район — 41-45-23;

Октябрьский район — 41-43-78, 41-43-82;

Устиновский район — 41-44-77.

Ещё одна общественная уборка пройдёт 24 апреля. Работы вновь затронут дворы, парки и скверы, а также объекты, которые в 2021 году будут благоустраивать. Уборки у парка Тишино, Берёзовой рощи, сквера Заречного и сквера Школьного начнутся в 9:00. Сбор у Дворца пионеров намечен на 10:00.

Кроме того, 24 апреля субботники пройдут в других городах и посёлках Удмуртии: Сарапуле, Можге, Глазове, Игре, Уве и Воткинске.

Районные и городские администрации обеспечат желающих инструментами, а регоператоры предоставят мешки для мусора и займутся вывозом отходов.

Напомним, ранее в Ижевске уже прошли субботники возле башни «Ижмаша» и на территории Сети парка.