Проекты благоустройства из Удмуртии вошли в ТОП лучших в России

Четыре общественных пространства республики включены в реестр лучших практик благоустройства.

Ижевск. Удмуртия. Проекты из Удмуртии вошли в федеральный реестр лучших практик благоустройства. Список был утвержден приказом Минстроя России по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Федеральным Минстроем отмечены четыре общественные территории Удмуртии. Это Центральная площадь и сквер Драгунова в Ижевске, парки «Времена года» в Воткинске и «Юбилейный» в Кезу. Объекты были построены и реконструированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Большую роль здесь сыграла инициативность людей, как на этапе обсуждения проекта, так и реализации, – прокомментировал министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин. – Говорю, в первую очередь, про Воткинск, про Кез. Там, где есть инициатива людей, практика всегда становится успешной».

Добавим, у жителей Удмуртии будет возможность вновь проявить инициативу в выборе объектов, которые будут благоустроены в 2022 году. Голосование по ним пройдет с 26 апреля по 30 мая на федеральной электронной платформе 18.gorodsreda.ru.