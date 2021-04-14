  • $ 77.25 ↓
  • € 91.92 ↓

Проекты благоустройства из Удмуртии вошли в ТОП лучших в России

17:10, 14 апреля, 2021
Аграфена Костромская
Проекты благоустройства из Удмуртии вошли в ТОП лучших в России
17:10, 14 апреля, 2021
Аграфена Костромская
120
0
#Удмуртия\n#нацпроект\n#городская среда\n#голосование
Фото: http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=328046
120
0

Четыре общественных пространства республики включены в реестр лучших практик благоустройства.

Ижевск. Удмуртия. Проекты из Удмуртии вошли в федеральный реестр лучших практик благоустройства. Список был утвержден приказом Минстроя России по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Федеральным Минстроем отмечены четыре общественные территории Удмуртии. Это Центральная площадь и сквер Драгунова в Ижевске, парки «Времена года» в Воткинске и «Юбилейный» в Кезу. Объекты были построены и реконструированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Большую роль здесь сыграла инициативность людей, как на этапе обсуждения проекта, так и реализации, – прокомментировал министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин. – Говорю, в первую очередь, про Воткинск, про Кез. Там, где есть инициатива людей, практика всегда становится успешной».

Добавим, у жителей Удмуртии будет возможность вновь проявить инициативу в выборе объектов, которые будут благоустроены в 2022 году. Голосование по ним пройдет с 26 апреля по 30 мая на федеральной электронной платформе 18.gorodsreda.ru.

17:10, 14 апреля, 2021
Аграфена Костромская
120
0
#Удмуртия\n#нацпроект\n#городская среда\n#голосование