На улице Молодежной в Ижевске приостановили обрезку деревьев после жалоб горожан в защиту птиц

Тополя были включены в план после запросов самих жильцов.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались на обрезку деревьев, рядом с которыми птицы свили гнезда. Об этом они написали в группе «Альянс Защитников животных».

«13 апреля возле дома номер 16а по улице Молодежная провели санитарную вырубку тополей. Ветви срубленных деревьев частично упали на березы, где птицы разместили свежие гнезда», - написали зоозащитники.

Как сообщает администрация Устиновского района, поскольку жители неоднократно обращались, что высокие тополя угрожают их жизни и здоровью при сильном ветре, а тополиный пух вызывает аллергию, было решено включить эти деревья в план по обрезке.

Отмечается, что березы обрезать не планировалось. После сообщений встревоженных горожан работы остановили. Гнезда птиц останутся нетронутыми.