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На улице Молодежной в Ижевске приостановили обрезку деревьев после жалоб горожан в защиту птиц

10:40, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
На улице Молодежной в Ижевске приостановили обрезку деревьев после жалоб горожан в защиту птиц
10:40, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#птицы\n#природа\n#экология\n#деревья
Фото: vk.com/azj_izhevsk
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Тополя были включены в план после запросов самих жильцов.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались на обрезку деревьев, рядом с которыми птицы свили гнезда. Об этом они написали в группе «Альянс Защитников животных».

«13 апреля возле дома номер 16а по улице Молодежная провели санитарную вырубку тополей. Ветви срубленных деревьев частично упали на березы, где птицы разместили свежие гнезда», - написали зоозащитники.

Как сообщает администрация Устиновского района, поскольку жители неоднократно обращались, что высокие тополя угрожают их жизни и здоровью при сильном ветре, а тополиный пух вызывает аллергию, было решено включить эти деревья в план по обрезке.

Отмечается, что березы обрезать не планировалось. После сообщений встревоженных горожан работы остановили. Гнезда птиц останутся нетронутыми.

10:40, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птицы\n#природа\n#экология\n#деревья