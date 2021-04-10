После незаконного сброса сточных вод Служба благоустройства Ижевска получила разрешение на пользование водохранилищем

Ранее учреждение не имело документов на водопользование, тем самым незаконно сливала стоки.





Ижевск. Удмуртия. Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска при эксплуатации сетей ливневой и дренажной канализации сбрасывала в ижевское водохранилище неочищенные сточные воды сверх норм. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, СБиДХ не имела соответствующих документов на водопользование.

Такие нарушения оказывают негативное влияние на окружающую среду. Прокурор направил в суд иск с требованием привести деятельность по сбросу вод в ижевское водохранилище в соответствие с требованиями законодательства.

В итоге разбирательств учреждение разработало проектную документацию для оформления документов на водопользование и прекращения сверхнормативного сброса ливневых стоков.

Теперь Служба имеет разрешение на пользование водоемом. Предприятие ввело в эксплуатацию комплекс сооружений по механической очистке сточных вод. Учреждение обязано не засорять водохранилище и тем самым не допускать сверхнормативный сброс воды.

Подготовила: Юлия Мутных.