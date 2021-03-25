В Ижевске проверят состояние гарантийных дорог после зимы

Также начат ямочный ремонт дорожного полотна.

Ижевск. Удмуртия. С 5 апреля в Ижевске начнётся проверка дефектов на гарантийных дорогах — всего 190 объектов. Об этом сообщила пресс-служба города.

Кроме того, в столице Удмуртии проводят работы по устранению ям на дорогах. Для этих целей запущены два асфальтовых завода: по одному в Устиновском и в Ленинском районах. Мощность первого составляет 5 тонн литого асфальта в час. Этого количества хватит, чтобы обеспечить запросы как Устиновского района, так и других. За ночь завод выпускает 3 тонны литого асфальта. Для устранения дефектов выезжают 2 рециклера — специальные установки для ямочного ремонта.

Всего с начала работ по заделке ям устранены повреждения на площади более 870 кв. м. С каждым днём дорожники наращивают объём — за прошедшие сутки выполнено 269 кв. м.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев напомнил, что заливка ям — мера временная, эти работы можно проводить при любых температурах. С наступлением тёплой и сухой погоды дорожники начнут гарантийный и капитальный ремонт дорог.

Напомним, что ямочный ремонт в Ижевске начался 20 марта.