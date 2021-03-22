Самый большой детский сад в Сарапуле откроется в начале апреля

Его смогут посещать 220 дошкольников.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле готов к открытию новый детский сад. Первое трехэтажное здание дошкольного учреждения в городе находится в микрорайоне «Элеконд» на улице Мельникова, 4а. Процедура лицензирования успешно завершена, и теперь его смогут посещать 220 ребятишек.

По данным пресс-службы главы Удмуртской Республики, новое здание детского сада отвечает всем требованиям современных образовательных стандартов. Входные группы оснащены пандусами, при этом существует отдельный вход в каждую группу на первом этаже.

В детском саду расположено по 4 группы на каждом этаже: на первом этаже 4 группы для детей раннего возраста (60 мест), на втором и третьем этажах группы для детей с 3 до 7 лет (160 мест). Планируется открытие комбинированной группы для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В ясельных группах оборудован теплый пол.

В саду созданы все условия для правильного развития дошкольников: залы для музыкальных и спортивных занятий, кабинет дополнительного образования, кабинет психолога и логопеда, медицинский блок и пищеблок.

Для игр и прогулок на прилегающей территории оборудованы площадки с беседками, игровыми и спортивными зонами, обустроено 12 веранд.