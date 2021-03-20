  • $ 74.14 ↑
  • € 88.43 ↑

В Ижевске ввели дополнительный автобус в аэропорт

16:53, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске ввели дополнительный автобус в аэропорт
16:53, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
260
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#аэропорт\n#автобус\n#транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
260
0

Об этом регулярно просили жители города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ввели дополнительный автобус, следующий до аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба АО «ИПОПАТ».  

Так, с 20 марта на маршруте №331 («улица 9 января — Аэропорт») вводится новый рейс, который будет курсировать в выходные дни. Отправление с улицы 9 января в 20:40, из аэропорта — в 21:25. 

Как отметили в пресс-службе авиакомпании «Ижавиа», являющейся оператором аэровокзала, жители Ижевска регулярно просят добавить автобусные рейсы до аэропорта. Данный вопрос обсуждался гендиректором «Ижавиа» Александром Синельниковым совместно с министром транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачёва. 

Всего в будни до аэропорта будет ходить 15 рейсов, а в выходные — 8.

16:53, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
260
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#аэропорт\n#автобус\n#транспорт