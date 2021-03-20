В Ижевске ввели дополнительный автобус в аэропорт

Об этом регулярно просили жители города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ввели дополнительный автобус, следующий до аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Так, с 20 марта на маршруте №331 («улица 9 января — Аэропорт») вводится новый рейс, который будет курсировать в выходные дни. Отправление с улицы 9 января в 20:40, из аэропорта — в 21:25.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании «Ижавиа», являющейся оператором аэровокзала, жители Ижевска регулярно просят добавить автобусные рейсы до аэропорта. Данный вопрос обсуждался гендиректором «Ижавиа» Александром Синельниковым совместно с министром транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачёва.

Всего в будни до аэропорта будет ходить 15 рейсов, а в выходные — 8.