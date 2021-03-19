В квартирах 500 семей в Ижевске установят пожарные извещатели

Средства планируют выделить из муниципального бюджета.

Ижевск. Удмуртия. В квартирах 500 ижевских семей установят пожарные извещатели за счет местного бюджета.

На своей страничке «ВКонтакте» глава города Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил о установке пожарных извещателей для семей «группы риска». В первую очередь, датчики поставят тем, кто живёт в общежитиях, домах без централизованного газоснабжения, в помещениях с деревянными перекрытиями.

На ближайшей сессии Городской думы предусмотрят дополнительные 400 тыс. рублей на эти цели. За 2 года установят 1300 противопожарных датчиков в квартирах 500 ижевских семей.