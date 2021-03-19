В Удмуртии отремонтируют подъездные пути к двум десяткам соцобъектов

В Ижевске в порядок приведут 4 дорожных объекта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отремонтируют подъезды к больницам, детским садам, школам и другим соцобъектам. Планируется привести в порядок более 10 дорог, которые ведут более, чем к 20 учреждениям.

Пресс-служба главы Удмуртской Республики сообщает, что обновится не только проезжая часть, но и тротуары. Вблизи школ, детских садов и больниц, помимо ремонта, благоустроят пешеходные переходы, установят необходимые дорожные знаки и уложат искусственные неровности.

В Ижевске таких дорожных объектов, ведущих к социальным учреждениям, в 2021 году будет 4. На улице Восточная отремонтируют подъезды к сразу к двум школам №31 и № 57, научно-техническому центру дополнительного образования «Механик», а также спортивному комплексу для детей «Металлист». Новые подъездные пути появятся и у второго корпуса школы №97 по улице Революционная. Обновят и дорогу к Республиканскому клинико-диагностическому центру по улице Совхозная. Кроме того, после ремонта участка улицы Максима Горького станет проще ездить возле Летнего сада и драмтеатра.

В Сарапуле обновят 3 дороги к соцучреждениям. Это Карла Маркса, Азина и Мельникова. В списке региональных дорог и дорог Завьяловского района по два таких объекта.