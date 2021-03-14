ТСЖ в Ижевске накажут за полумрак в подъезде

На темноту пожаловался один из жильцов.

Ижевск. Удмуртия. Одному из ТСЖ Ижевска придется заплатить штраф за темноту в подъездах. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, в ведомство обратился жилец дома. Он пожаловался, что ТСЖ «Кирова-107» несвоевременно вывозит мусор, не промывает мусоропровод, а на лестничных клетках и лифтовых холлах темно.

Проведенная проверка показала, что нарушений по содержанию мусоропровода нет. А вот уровень освещенности оказался в 3-7 раз ниже гигиенических норм. По данному факту был составлен протокол, Первомайский районный суд Ижевска оштрафовал ТСЖ на 10 тыс. рублей. В Управлении Роспотребнадзора отметили, что решение суда в законную силу не вступило.