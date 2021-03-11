В Ижевске и Глазове будут установлены датчики химического мониторинга

Оборудование установят в рамках проекта АПК «Безопасный город».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске и Глазове в 2021 году будут установлены датчики химического мониторинга вблизи химически опасных объектов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель правительства Удмуртской республики Ярослав Семенов.

Датчики будут измерять концентрацию вредных веществ в атмосфере. Информация с них будет выводиться на пульт единой дежурно-диспетчерской службы и просматриваться специалистами в режиме реального времени.

Оборудование установят в рамках проекта АПК «Безопасный город». Датчики позволят оперативно реагировать на различные нештатные ситуации и своевременно оповещать население.