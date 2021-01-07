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Ветеринары проверили здоровье бродячих собак у воткинской школы №5

10:35, 07 января, 2021
Юрий Абашев
Ветеринары проверили здоровье бродячих собак у воткинской школы №5
10:35, 07 января, 2021
Юрий Абашев
1088
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ветеринария\n#собаки\n#бродячие животные
Фото: pixabay.com
1088
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С бездомными животными играют дети.

Воткинск. Удмуртия. Ветеринары проверили состояние здоровья бродячих собак, обитающих на территории школы №5. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии по Удмуртии.

Животные спят на крыльце, играют со школьниками, а те в свою очередь подкармливают хвостатых. В связи с этим на место выехали ветеринары, представители администрации города и силовики.

В ходе обследования специалисты не выявили у собак признаков бешенства, немотивированной агрессии и неадекватного поведения. Также было проведено общеродительское собрание, на котором стояли вопросы о гуманном обращении с животными, профилактике бешенства и правилах поведения при встрече с заражённой собакой.

Родительскому комитету было рекомендовано провести разъяснительные беседы с детьми.

10:35, 07 января, 2021
Юрий Абашев
1088
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ветеринария\n#собаки\n#бродячие животные