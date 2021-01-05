Более 4000 квадратных метров аварийной жилой площади расселили в Ижевске в 2020 году

Это помогло улучшить жизнь более 300 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги этапа 2020 года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2019-2025 годы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Этап программы был исполнен управлением ЖКХ горадминистрации и МКУ Ижевска «СТО ЖКХ» 17 декабря с целевым показателем 107,6 %. Всего в 2020 году расселили 4013,9 квадратных метров аварийной жилой площади. 24 семьи из 86 человек получили благоустроенные квартиры, 99 семей из 222 человека предпочли денежное возмещение, которое направили на улучшение жилищных условий.

Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда продолжатся, заверили в администрации Ижевска. В рамках действующей программы до 1 сентября 2025 года расселят и снесут 110 многоквартирных аварийных домов.

Актуальная информация об аварийном жилищном фонде и ходе реализации мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда размещена на сайте «Реформа ЖКХ». https://www.reformagkh.ru/relocation-about.