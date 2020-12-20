Компания «Т Плюс» продолжит внедрение индивидуальных теплопунктов в ижевских соцобъектах

Оборудование позволяет регулировать температуру круглосуточно.

Ижевск. Удмуртия. Компания ПАО «Т Плюс» продолжит вести программу по установке индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в социальных объектах Ижевска. Об этом на видеоконференции с журналистами сообщил генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Первые энергосервисные контракты на установку ИТП в объектах социальной сферы были заключены почти 10 лет назад. За последние 3-4 года такое оборудование внедрили в 54 социальных объекта, в основном это школы и больницы.

За счёт автоматики удаётся эффективно регулировать систему отопления конкретного здания, подстраиваться под погоду. Ночью или и в праздничные дни ИТП может снижать количество подаваемого тепла в неиспользуемые объекты, например, в школы. За счёт этого достигается экономия.

«Установка такого оборудования уже принесла положительный эффект. В частности, удалось сократить расход энергопотребления, исключить «перетопы» и «недотопы», и как результат - снизить платежи за отопление на 15-25 %», — отметил Андрей Вагнер.

Также на конференции зашла речь об участии ижевских тепловых электростанций в программе модернизации, получившей название «ДПМ-2».

На ижевской ТЭЦ-2 до 2023 года будут заменены блоки №3 и №4. Объём инвестиций составит 8,9 млрд рублей. Средства выделены из бюджета компании. Модернизация никак не повлияет на рост тарифов для жителей Ижевска.

Обновление оборудования гарантирует, что в ближайшие 45-50 лет в Ижевске не будет дефицита тепла.

«Хотя и сейчас на существующих мощностях ТЭЦ-2 мы имеем резерв порядка 30%, но надо смотреть вперёд - город строится и развивается. Новые энергоблоки будут оснащены шумоподавителями, поэтому неудобств для жителей не будет», — добавил Андрей Вагнер.

В результате модернизации ТЭЦ-2 и ввода в эксплуатацию новой котельной на ТЭЦ-1 Ижевск получит новую систему теплоснабжения.