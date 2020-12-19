Новую схему движения автомобилей протестируют на площади Свободы в Глазове

Эксперимент намеченс 20 по 22 декабря.

Глазов. Удмуртия. С понедельника в Глазове изменится схема движения транспорта на площади Свободы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новую схему протестируют с 20 по 22 декабря. На это время будет закрыта для въезда с площади полоса движения на улице Кирова до улицы Короленко. Движение со средней полосы по площади будет разрешено только налево.

В помощь автомобилистам установят дорожные знаки, также будет гореть секция светофора «Поворот налево». Правила выезда со дворов и прилегающих территорий на улице Кирова не изменятся.

Такой эксперимент позволит оценить дорожную ситуацию в случае реконструкции улицы Кирова в 2021 году.