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Новую схему движения автомобилей протестируют на площади Свободы в Глазове

14:00, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
Новую схему движения автомобилей протестируют на площади Свободы в Глазове
14:00, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Глазов\n#Удмуртия\n#дорога\n#реконструкция
Фото: arzik2
191
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Эксперимент намеченс 20 по 22 декабря.

Глазов. Удмуртия. С понедельника в Глазове изменится схема движения транспорта на площади Свободы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Новую схему протестируют с 20 по 22 декабря. На это время будет закрыта для въезда с площади полоса движения на улице Кирова до улицы Короленко. Движение со средней полосы по площади будет разрешено только налево.
В помощь автомобилистам установят дорожные знаки, также будет гореть секция светофора «Поворот налево». Правила выезда со дворов и прилегающих территорий на улице Кирова не изменятся.
Такой эксперимент позволит оценить дорожную ситуацию в случае реконструкции улицы Кирова в 2021 году.
Напомним, реконструкция запланирована на участке от улицы Короленко до площади Свободы. Планируется, что автомобильное движение здесь станет односторонним, там появится велодорожка, парковые карманы, станет больше места для пешеходов.
14:00, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
191
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#дорога\n#реконструкция