Новую схему движения автомобилей протестируют на площади Свободы в Глазове

Эксперимент намеченс 20 по 22 декабря.
Глазов. Удмуртия. С понедельника в Глазове изменится схема движения транспорта на площади Свободы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Новую схему протестируют с 20 по 22 декабря. На это время будет закрыта для въезда с площади полоса движения на улице Кирова до улицы Короленко. Движение со средней полосы по площади будет разрешено только налево.
В помощь автомобилистам установят дорожные знаки, также будет гореть секция светофора «Поворот налево». Правила выезда со дворов и прилегающих территорий на улице Кирова не изменятся.
Такой эксперимент позволит оценить дорожную ситуацию в случае реконструкции улицы Кирова в 2021 году.
Напомним, реконструкция запланирована на участке от улицы Короленко до площади Свободы. Планируется, что автомобильное движение здесь станет односторонним, там появится велодорожка, парковые карманы, станет больше места для пешеходов.