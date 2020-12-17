Власти Ижевска планируют выручить более 27 млн рублей от продажи муниципального имущества в 2021 году

Депутаты столицы Удмуртии утвердили Прогнозный план приватизации.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Городской думы Ижевска на очередной 4-й сессии утвердили Прогнозный план приватизации муниципального имущества города на 2021 год.

В перечень вошли 39 нежилых помещений общей площадью 9605,9 кв. м, из них 10 объектов - впервые. 18 объектов из плана приватизации неоднократно выставляли на торги, но пока не реализованы.

Власти планируют выручить от продажи помещений, зданий и незавершенных строительством объектов 27,16 млн рублей.

Стоит отметить, что в ходе сессии были внесены изменения в бюджет на 2020 год. Так, город получил дополнительную дотацию в размере 144,8 млн рублей из бюджета Удмуртской Республики на обеспечение горячим питанием учащихся школ, оборудование дополнительных мест в детских садах, приобретение рециркуляторов в социальные учреждения для профилактики новой коронавирусной инфекции.

В бюджете этого года также учтены 6,2 млн рублей на реализацию проектов инициативного бюджетирования.