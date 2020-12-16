«Чеберисто»: в Ижевске выберут самый новогодний двор

Победителей будут определять по нескольким критериям.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выберут самый новогодний двор. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, общегородской конкурс пройдет в рамках фестиваля «Чеберисто».
Жителям многоквартирных и частных домов, управляющим компаниям, ТСЖ, ТСН, инициативным группам жильцов нужно с 19 по 27 декабря направить заявку организаторам конкурса по электронной почте: main@uk.izh.ru.
До 30 декабря жюри выберет лучшие дворы. Победителей будут определять по нескольким критериям: новогодняя ель, горка, украшение двора, подъездов и окон, поздравления, открытки соседям, видеопоздравление от двора, участие в спортивных мероприятиях.
«Со 2 по 6 во дворах, участниках фестиваля, будут представлены культурные программы. Три двора, набравших максимум баллов, получат ценные призы. Подведение итогов и награждение победителей запланировано на 7 января», – отмечается в сообщении.
Напомним, в этом году новогодние праздники в Ижевске пройдут без массовых гуляний, однако горожан ждут другие активности. Так, с 21 по 25 декабря горожане смогут посетить «Новогодние мастерские Деда Мороза». В 23 клубах по месту жительства во всех районах города пройдут 65 мастер-классов по изготовлению новогодней продукции для украшения домов и прилегающих дворовых территорий - «Плетеная звезда», «Елочка из фетра», «Рождественский венок» и другие.