«Чеберисто»: в Ижевске выберут самый новогодний двор

Победителей будут определять по нескольким критериям.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выберут самый новогодний двор. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, общегородской конкурс пройдет в рамках фестиваля «Чеберисто».

Жителям многоквартирных и частных домов, управляющим компаниям, ТСЖ, ТСН, инициативным группам жильцов нужно с 19 по 27 декабря направить заявку организаторам конкурса по электронной почте: main@uk.izh.ru.

До 30 декабря жюри выберет лучшие дворы. Победителей будут определять по нескольким критериям: новогодняя ель, горка, украшение двора, подъездов и окон, поздравления, открытки соседям, видеопоздравление от двора, участие в спортивных мероприятиях.

«Со 2 по 6 во дворах, участниках фестиваля, будут представлены культурные программы. Три двора, набравших максимум баллов, получат ценные призы. Подведение итогов и награждение победителей запланировано на 7 января», – отмечается в сообщении.