Победитель конкурса получит приз.

Ижевск. Удмуртия. Акция украшения окон к Новому году стартовала в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Принять участие в конкурсе призывают учеников школ и воспитанников детских садов. Необходимо украсить окно аппликацией, рисунком или любой другой композицией на тему Нового года и Рождества. Фото работы нужно разместить в альбоме городского Детско-юношеского центра в соцсети «ВКонтакте» до 25 декабря, подписав название, а также указав свое имя и учебное заведение.

Самые активные школы будут отмечены дипломами, а победитель, которого определят по количеству набранных отметок «Нравится», получит приз.