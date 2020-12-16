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Акция украшения окон к Новому году стартовала в Сарапуле

10:00, 16 декабря, 2020
Ксения Чернова
Акция украшения окон к Новому году стартовала в Сарапуле
10:00, 16 декабря, 2020
Ксения Чернова
138
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#город\n#Новый год\n#конкурс
Фото: Pixabay
138
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Победитель конкурса получит приз.

Ижевск. Удмуртия. Акция украшения окон к Новому году стартовала в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Принять участие в конкурсе призывают учеников школ и воспитанников детских садов. Необходимо украсить окно аппликацией, рисунком или любой другой композицией на тему Нового года и Рождества. Фото работы нужно разместить в альбоме городского Детско-юношеского центра в соцсети «ВКонтакте» до 25 декабря, подписав название, а также указав свое имя и учебное заведение.
Самые активные школы будут отмечены дипломами, а победитель, которого определят по количеству набранных отметок «Нравится», получит приз.
10:00, 16 декабря, 2020
Ксения Чернова
138
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#город\n#Новый год\n#конкурс