В райцентре Увинского района Удмуртии появится современный скейт-парк

Об этом сообщил глава района.

Ува. Удмуртия. В селе Ува в Удмуртии появится современный скейт-парк. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава Увинского района республики Владимир Головин.

«В течение года мы провели большую работу, чтобы этот проект и идея подростков остались не только на бумаге», — написал Головин.

Напомним, в июле 2019 года к Владимиру Анатольевичу обратилась группа местных молодых людей, которые хотели серьёзно заниматься экстремальными видами спорта: скейтбордом, стритбордом и велосипедным мотокроссом.

«Рассмотрели несколько вариантов размещения этой зоны в посёлке. Пока сошлись на территории будущей спортивной площадки на месте бывшего здания "Инвис". Гораздо сложнее реализовать этот непростой проект. Сейчас совместно с ребятами будем работать над созданием проекта», — написал тогда Головин.

В конце 2020 года он отметил, что по итогам республиканского конкурса «Лучшее муниципальное образование» Уве удалось привлечь порядка 600 тыс. рублей на оборудование для скейт-парка, которое уже прибыло в муниципалитет.

«Сегодня с уверенностью можно сказать: скейт-парк в Уве будет», — заверил Владимир Головин.