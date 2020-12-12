Ёлку начнут устанавливать 15 декабря.

Глазов. Удмуртия. На площади Свободы в Глазове приступили к изготовлению ледяных скульптур к новогодним праздникам. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В ближайшее время на главной площади города начнут формировать основание под фигуры. Резчики по льду — победители соревнований по созданию ледовых скульптур — приедут 24 декабря и начнут свою ювелирную работу», — говорится в сообщении.

На главной площади «северной столицы» Удмуртии появятся скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, три барельефа и ледяной трон, небольшая ледяная горка. Власти города обратились с просьбой к глазовчанам с осторожностью относиться к ледяным блокам и сохранить их в целостности до приезда скульпторов.

Отметим, что установка новогодней ёлки на площади начнётся во вторник, 15 декабря. Процесс украшения главной зелёной красавицы города гирляндами и ёлочными шарами также займёт несколько дней.