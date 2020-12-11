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Новые стикеры появились в фирменном новогоднем оформлении Ижевска

09:30, 11 декабря, 2020
Ксения Чернова
Новые стикеры появились в фирменном новогоднем оформлении Ижевска
09:30, 11 декабря, 2020
Ксения Чернова
3188
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#город\n#благоустройство
Фото: vk.com/udmurt.center
3188
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Фирменный стиль используется в городе с 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Новые стикеры появились в фирменном новогоднем оформлении Ижевска. Об этом сообщается в группе Центра территориального развития Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».
Фирменный стиль Нового года используется в городе с 2019 года. Его разработали и развивают дизайнеры центра.
«Для 2021 года в стиль добавлены стикеры, вписавшиеся в уже знакомую основу из леттеринга, ярких цветов и салютов-паттернов», – говорится в сообщении.
Фирменный стиль может использовать каждый желающий. Применить его можно в праздничном оформлении общественных учреждений и ретейла любого объема: от стикеров для подарков до полного брендирования.
Руководство по оформлению доступно по ссылке.
09:30, 11 декабря, 2020
Ксения Чернова
3188
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#город\n#благоустройство