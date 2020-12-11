Фирменный стиль используется в городе с 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Новые стикеры появились в фирменном новогоднем оформлении Ижевска. Об этом сообщается в группе Центра территориального развития Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Фирменный стиль Нового года используется в городе с 2019 года. Его разработали и развивают дизайнеры центра.

«Для 2021 года в стиль добавлены стикеры, вписавшиеся в уже знакомую основу из леттеринга, ярких цветов и салютов-паттернов», – говорится в сообщении.

Фирменный стиль может использовать каждый желающий. Применить его можно в праздничном оформлении общественных учреждений и ретейла любого объема: от стикеров для подарков до полного брендирования.