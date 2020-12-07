Два бесплатных катка откроются в Ижевске 12 декабря

Горожан ждут в парке Кирова и в Березовой роще.

Ижевск. Удмуртия. Два бесплатных катка откроются в Ижевске в субботу, 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Так, впервые бесплатный каток откроется в Березовой роще.

«Пространство для катания будет выполнено в форме змейки - такой формат позволит обыграть ландшафтные неровности и станет более интересным для передвижения на коньках», – отмечают городские власти.

В центре катка, между дорожек, установят украшенную ель. Для горожан откроют прокат коньков и камеры хранения. В настоящее время в парке уже ведутся работы по заливке катка и установке новогодней красавицы.

Бесплатный каток в парке Кирова работает не первый год. Этой зимой горожане также смогут наслаждаться отдыхом под гирляндами, однако сам каток немного изменится. Его сконструируют по новому типу в круговой форме. Ледовые дорожки шириной 6 м поделят аллеи парка на две части. На всем протяжении дорожек будут установлены бортики. На входе так же, как в Козьем парке, будут работать прокат коньков и камеры хранения.