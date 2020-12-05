Фотообзор: аномальный туман окутал Ижевск

Заметили его в разных точках города.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями внезапно возникшего аномального тумана. Заметили его в разных точках города.











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Ранее в региональном Гидрометцентре сообщили о неблагоприятных метеорологических условиях в Удмуртии. «C 17 часов 04 декабря до 17 часов 07 декабря 2020 года на территории Удмуртской республики и в городе Ижевск ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», - написали специалисты Гидрометцентра.