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Фотообзор: аномальный туман окутал Ижевск

12:32, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
Фотообзор: аномальный туман окутал Ижевск
12:32, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
278
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туман\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
278
0

Заметили его в разных точках города.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями внезапно возникшего аномального тумана. Заметили его в разных точках города.  
 
 


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Ранее в региональном Гидрометцентре сообщили о неблагоприятных метеорологических условиях в Удмуртии. «C 17 часов 04 декабря до 17 часов 07 декабря 2020 года на территории Удмуртской республики и в городе Ижевск ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», - написали специалисты Гидрометцентра.
12:32, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
278
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туман\n#погода