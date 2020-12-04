Гранты 80 одаренным детям и 20 коллективам вручили в Ижевске

Церемония вручения грантов главы города проходит ежегодно с 2012 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в девятый раз прошла торжественная церемония вручения грантов главы города одаренным детям и творческим коллективам за достижения в области образования, культуры и спорта.

«Сегодня образование, знания стали основной валютой. Это путь к успеху. С ними вас ждет успешное будущее, они помогут стать тем человеком, который нужен нашей великой стране. И конечно, большая благодарность родителям и педагогам. Вы учите их ставить цели и идти к ним. Уверен, что ваши ребята будут успешными, нужными и востребованными в будущем, - сказал замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Обращаясь к присутствующим, председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев отметил, что даже в такой непростой год ребята смогли добиться больших успехов: «Все мы столкнулись с дистанционным образованием, с отменой соревнований, олимпиад. Но, несмотря ни на что, вы показали высокие достижения в учебе, спорте, музыке, театре и по праву заслужили свои гранты».

В 2020 году в заявочной кампании на участие в конкурсе грантов приняло участие 189 детей и 50 коллективов.

Комиссия по вручению грантов выделила 80 одаренных детей, отличившихся высокими успехами в естественных, гуманитарных и технических дисциплинах, музыке, изобразительном искусстве, хореографии и спорте. Каждый из них стал обладателем гранта на сумму 25 тыс. рублей.

Это ученики и воспитанники школ №8, 27, 40, 53, 57, 68, 74, 89, 97, 54, 42, 80, 91, лицеев №29, 14, 24, 25, 41, 30, хореографического лицея №95, гимназии №83, ДШИ №9, 2, 7, 3, 10, 8, образовательного центра «Грация», спортивной школы единоборств, спортивно-технического центра «Автомобилист», спортивных школ №2, 3, 4, 5, спортивных школ «Созвездие, «Нефтяник», Комплексной спортивной школы.

20 творческих коллективов и спортивных команд были награждены грантами в размере 100 тыс. рублей за высокие достижения в музыкальном творчестве, хореографии, театральном творчестве и спорте.

Ими стали:

- вокально-эстрадная студия «Мечта» Дома детского творчества Первомайского района,

- ансамбль русской народной песни «Вечерочка» ДШИ №12,

- фольклорный ансамбль «Ленок», эстрадная студия «Выше радуги», хореографический ансамбль «Город» ДШИ №2,

- фольклорный ансамбль «Колокольцы» гимназии №56,

- театр танца «Волшебники времени» школы №77,

- детский ансамбль танца «Серпантин» школы №69,

- детский танцевальный коллектив «Джем», детский цирковой коллектив «Дебют» образовательного центра «Грация»,

- детский театр-студия «Дай пять!» ДШИ №1,

- театр «Птица» центра клубов «Мегаполис»,

- театр моды «Кристалл» школы №57,

- детский театр «КЛАСС!» школы №68,

- театр пластики и костюма «Мода АRТ» Дворца детского (юношеского) творчества,

- баскетбольная команда девушек школы №5,

- команда «Ижевск-2» по настольному теннису центра «Синтез»,

- команда юношей по футболу СШ «Созвездие»,

- команда «Заря-2008» по хоккею СШ «Гвоздика»,

- команда по танцевальному спорту СШ «Нефтяник».

Церемония вручения грантов главы Ижевска проходит ежегодно с 2012 года. За этот период получателями стали 582 одаренных ребенка и 100 детских творческих и спортивных коллективов.