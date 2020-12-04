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В Сарапуле нашли источники неприятного запаха

17:00, 04 декабря, 2020
Ксения Чернова
В Сарапуле нашли источники неприятного запаха
17:00, 04 декабря, 2020
Ксения Чернова
426
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#город\n#ЖКХ\n#бизнес
426
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Для поиска была создана специальная комиссия.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле нашли источники неприятного запаха, появляющегося в разных микрорайонах города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Мы провели обследование территории города на наличие источников неприятного запаха. Мнение и заключение комиссии следующее: мы выявили на территории бывшей базы СМУ-4 один из источников», – рассказал заместитель главы администрации Сарапула по строительству и ЖКХ Андрей Грахов.
По его словам, запах исходил из «не эксплуатируемой на сегодня инфраструктуры», в которую попадали сточные воды.
«Еще одним фактором явился несанкционированный слив жидких бытовых отходов индивидуальных предпринимателей в неэксплуатируемый коллектор. Здесь ситуация тоже исключена, на сегодняшний день приняты меры к ограничению доступа», – подчеркнул Грахов.
В настоящее время службы принимают меры по усилению контроля предельно допустимой концентрации стоков, попадающих на очистные сооружения. Принимаемые меры позволят исключить неприятные запахи в городе.
17:00, 04 декабря, 2020
Ксения Чернова
426
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#город\n#ЖКХ\n#бизнес