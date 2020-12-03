На нескольких улицах Ижевска установят запрещающие остановку знаки

На улице Володарского обустроят «зебру».

Ижевск. Удмуртия. На нескольких улицах Ижевска установят дорожные знаки, запрещающие остановку. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Зона действия» и «Работает эвакуатор» установят на следующих участках:

- на улице Советской напротив дома №223 по улице Коммунаров (там же появится парковка);

- на улице Труда у дома №2 по улице 40 лет Победы;

- на улице Майской по направлению от улицы Пушкинской к улице Щорса;

- на улице Ильфата Закирова (с табличкой «Время действия»);

- на улице Карла Либкнехта со стороны дома № 189 по улице Удмуртской (с табличкой «Время действия»);

Кроме того, на пересечениях улиц Зеленой и Живсовхозной и улиц Революционной и 40 лет ВЛКСМ установят дорожные знаки «Уступите дороги». На проезде между улицами Салютовской и 9-е Января поставят знак «Тупик», а на улице Телегина между улицами Четырнадцатой и Двенадцатой – знак «Ограничение высоты» с табличкой «Направление действия».

На улице Володарского в районе пересечения с переулком Железнодорожным обустроят нерегулируемый пешеходный переход.