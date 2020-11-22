Предпринимателя в Ижевске обязали ликвидировать «увеличившуюся» автопарковку

Жители улицы Ленинградской пожаловались на парковку грузовиков на муниципальной земле.

Ижевск. Удмуртия. Представителями администрации Ижевска состоялось выездное совещание по работе автостоянки, расположенной по улице Ленинградской, 118б. Как сообщила пресс-служба муниципалитета, жители близлежащих домов жаловались на дискомфорт от такого соседства.

«Автостоянка создаёт большой дискомфорт, связанный с систематической парковкой и движением большегрузного автотранспорта на территории, прилегающей к автостоянке. Это и шум, и скопление выхлопных газов, и, даже слив на землю отработанных масел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что парковка расположена на земельном участке по договору аренды, заключённого между Управлением имущественных отношений и земельных ресурсов и предпринимателем. Установлено, что ограждение автопарковки, проходящее вдоль улицы Ленинградской, выходит за границы земельного участка, в пределах которого она должна располагаться.

В итоге было решено, что арендатор должен убрать с муниципального земельного участка, прилегающего к автостоянке, грузовой автотранспорт, а также прекратить эксплуатацию муниципального земельного участка, на который не заключён договор найма. Предпринимателю необходимо обратиться в Управление имущественных отношений и земельных ресурсов по вопросу приведения ограждения парковки в соответствии с границами участка.

Также межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Удмуртии проведёт проверку на предмет осуществления предпринимательской деятельности в соответствие с действующим законодательством.