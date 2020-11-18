Отремонтированные при минусовой погоде тротуары в Ижевске пройдут контроль службы заказчика

В этом году подрядчик восстановил 50 участков.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подходит к концу приемка отремонтированных тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба города.

В этом году в столице восстановили 50 тротуаров, 20 из которых – по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», остальные 30 – по региональной программе ремонта тротуаров. Работы на них уже завершены, а качество асфальта проверено в лабораториях.

Благодаря экономии бюджетных средств дополнительно в титул удалось включить еще 4 участка:

- на улице Школьной от улицы Фруктовой до 50 лет ВЛКСМ. На четной стороне ремонт закончен, работы ведутся на противоположной стороне. Кроме того, сейчас подрядчик обустраивает остановочную площадку на конечной остановке в городке Металлургов.

- на улице Пойма от дома №19 по улице Магистральной;

- на обеих сторонах улицы Первомайской от улицы 40 лет Победы до остановки «Гос.Архив»;

- по обеим сторонам Карлутской Набережной на участке от улицы Ленина до улицы Советской.

Отметим, учитывая минусовую температуру, подрядчик добавляет в асфальтобетонную смесь добавку, позволяющую проводить укладку полотна вплоть до -10 градусов. При работе в холодную погоду технология контролируется службой технического надзора.

Перед приемкой тротуара специалисты отберут пробы асфальтобетона и проверят их в двух лабораториях. В случае, если оба испытания получат положительные заключения, работы будут приняты. Напомним, гарантия на ремонт тротуаров составляет 5 лет. Все дефекты, возникшие за этот период, подрядчик обязан устранить за свой счет.

В следующем году по программе «пешеходный Ижевск» город получит 104 млн рублей на ремонт тротуаров. Перечень объектов определят в этом году.