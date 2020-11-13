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В Ижевске намерены увеличивать число камер на улицах

15:19, 13 ноября, 2020
Дарья Саушина
В Ижевске намерены увеличивать число камер на улицах
15:19, 13 ноября, 2020
Дарья Саушина
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#безопасность\n#Ижевск\n#камеры видеофиксации\n#Олег Бекмеметьев
Фото: ИА Сусанин
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К концу года в столице Удмуртии будет 145 камер комплекса «Безопасный город».

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска намерены и дальше увеличивать количество камер на улицах города. Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев, в настоящее время работают 135 камер комплекса «Безопасный город». В ближайшее время завершится монтаж еще 10.

За обстановкой на набережной и Центральной площади следят 8 камер, в Летнем саду – 32, парках Кирова и Космонавтов – 24, сквере оружейника Драгунова – 12. «Этого недостаточно, их надо увеличивать», - сказал Олег Бекмеметьев.

Глава города также сообщил, что рассматривается вопрос об установке на Центральной площади павильона для сотрудников полиции, которые могли бы «усилить физическую охрану объекта».

15:19, 13 ноября, 2020
Дарья Саушина
1
0
#безопасность\n#Ижевск\n#камеры видеофиксации\n#Олег Бекмеметьев