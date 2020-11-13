Глава Ижевска: город готов к зимнему содержанию дорог

Подрядчики обновили парк техники и запасли противогололедные материалы.

Ижевск. Удмуртия. Дорожники Ижевска подготовились к зиме. Об этом сообщил глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.

Он напомнил, что зимний период у дорожников длится с 1 ноября по 15 апреля. Зимним содержанием дорог в Ижевске занимаются 4 подрядчика – МУП «ДРЭУ», компании «Радонеж», «ИжАвтоСнаб» и «Строй18». В их обязанности входит уборка муниципальных дорог и тротуаров, содержанием придомовых территорий занимаются управляющие компании и ТСЖ. Забота о чистоте парковок у торговых центров и офисов возложена на владельцев территории.

К началу сезона подрядчики обновили парк техники и запасли противогололедные материалы.

«Мы с прошлого года ведем эксперимент: отказались практически полностью от пескосоляной смеси. В предыдущие зимние периоды на город мы высыпали без малого 40 тыс. тонн пескосоляной смеси, в 2019 году мы на город высыпали 2,3 тыс. тонн песка», – отметил Бекмеметьев.

Песок продолжат использовать на спусках и подъемах и на дорогах без твердого покрытия. На остальных дорогах и тротуарах в этом году планируется использовать 2 вида реагента: «Бионорд» (двухфазный и универсальный) и «Галит марка А».

Дорожники уже заготовили 78 тонн «Бионорда двухфазного», 11 тонн «Бионорда универсального» и 1 270 тонн «Галита марки А». В настоящее время идет отгрузка 4 тыс. тонн «Галита» и 920 тонн «Бионорда двухфазного».

Всего на зиму потребуется около 11 тыс. тонн реагентов.

Работать на дорогах будут 250 единиц техники, это на 15 машин больше, чем год назад.

«К очередному зимнему периоду содержания дорог город готов», – подвел итог Олег Бекмеметьев.