Первые поставки ожидаются уже в этом году.

Ижевск. Удмуртия. 16 новых трамваев появится в Ижевске в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом в ходе прямого эфира #кофесмэром рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

По его словам, парк электротранспорта столицы Удмуртской Республики изношен на 80%. В последний раз новые трамваи поставлялись в 2003 году.

Для решения этой проблемы Ижевск подал заявку на участие в конкурсе в рамках федеральной программы и попал в число его победителей.

«Участвовали 60 городов Российской Федерации. Отбирались города по очень жестким критериям: схемы дорожного движения, развитая сеть рельсовых путей, планы по модернизации системы оплаты (должны трамваи и троллейбусы иметь возможность электронной оплаты безналичными средствами), общая протяженность маршрутов, интервалы между подходом новых вагонов. <…> Из 60 городов были отобраны всего 13», – отметил мэр.

Победа в конкурсе позволит уже в этом году приобрести 16 низкопольных трамваев, стоимость каждого составляет около 47 млн рублей. 60% затрат компенсирует федеральный бюджет, 40% добавит региональный бюджет. Первые поставки ожидаются до конца года.

«И за последние 17 лет по Ижевску наконец-то пойдут новые, современные трамваи», – добавил Олег Бекмеметьев.