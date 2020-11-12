Ограничения вводятся в связи с заменой сетей водоснабжения.

Воткинск. Удмуртия. Движение не перекрестке улиц Азина и Чайковского ограничат в Воткинске. Как сообщает пресс-служба городских властей, в связи с этим изменятся и маршруты движения автобусов.

Ограничения вводятся в связи с заменой сетей водоснабжения. С 22:00 пятницы, 13 ноября до окончания работ недоступными для транспорта будут участки улицы Гагарина (от улицы Красноармейской до улицы Чайковского) и улицы Чайковского (от улицы Азина до улицы Гагарина). Сообщается, что работы планируется завершить не позднее 06:00 понедельника, 16 ноября.

Автобусы №2, 5 и 26 будут курсировать по улицам Азина и Красноармейской с остановкой по ходу движения из центра у школы №15 (на улице Красноармейской), по ходу движения со стороны Южного микрорайона – в районе почтамта (напротив здания администрации Воткинского района).

Автобусы №10 и 30 будут двигаться по улицам Красноармейской, Освобождения, Чайковского и далее по плотине, автобусы №1 и 11 – по улицам Гагарина, Красноармейской и Азина и обратно с остановками в районе столовой №1 и школы №15.

Маршруты автобусов №24, 40 и 45 не изменится.