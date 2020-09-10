Отопление начали включать в детских садах Глазова

В жилых домах запуск теплоносителя планируется с 17 сентября.

Глазов. Удмуртия. Отопление в детских учреждениях Глазова начали включать с 10 сентября. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава города Сергей Коновалов.

По его словам, родители малышей обращались с просьбой запустить тепло в детсады. Учитывая, что температура в учреждениях снижается, а на следующей неделе ожидается похолодание, с четверга в городе решили поэтапно запускать теплоноситель на соцобъектах.

Из-за дополнительных проверок ряд учреждений подключат к теплу немного позднее. Это детские сады №№25, 26 и 35, школа №9, Физико-математический лицей, гимназия №6, Детско-юношеский центр, Молодежный центр, филиал ИжГТУ – ГИЭИ, Дом Спорта, комплексный центр соцобслуживания.

В жилые дома тепло начнут подавать с 17 сентября, займет это несколько дней.

Напомним, в Ижевске отопительный сезон стартует со следующего понедельника, 14 сентября.