Прокуратура Удмуртии: «Ижводоканал» недостаточно качественно очищал сточные воды

Нарушения выявили в ходе проведенной проверки.

Ижевск. Удмуртия. МУП «Ижводоканал» недостаточно качественно очищал сточные воды перед их сбросом. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Нарушения выявили в ходе проведенной проверки. Выяснилось, что компания не обеспечивает качество очистки сточных вод до установленных нормативов и лимитов по таким показателям как: железо, нефтепродукты, алюминий, медь, цинк и так далее.

«Превышения загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах предприятия выявлялись на протяжении 2019 года, текущего периода 2020 года», – отметили прокуроры.

Ранее в «Ижводоканал» уже вносили предписание об устранении нарушений, однако предприятие не прекратило сброс сточных вод в реку Иж с превышением нормативов загрязняющих веществ. Теперь прокуроры обратились в суд, который вынес решение обязать МУП привести деятельность в соответствие с законом.