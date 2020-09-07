Готовиться к зиме удаётся быстрее, чем в прошлом году.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия готова к отопительному сезону на 97,1%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Это выше уровня подготовки прошлого года за аналогичный период. Полностью к отопительному сезону готовы три района республики: Алнашский, Дебёсский и Киясовский. К стопроцентному результату близки Сарапульский, Увинский и Кезский.

Среди городов по уровню подготовки лидирует Глазов — 99,9%. Сарапул готов на 96,6%, Можга на 95,6%, Ижевск на 93,7%, Воткинск — 91,1%.

Жилищный форд республики, а также школы, детские сады, больницы, спортивные и культурные объекты в среднем к зиме готовы на 97%. Всего к отопительному сезону нужно привести в порядок 34,6 млн кв. м. жилья и 2927 соцобъектов.

На сегодняшний день завершается подготовка 907 котельных, 245 центрально-тепловых пунктов и 2 тыс. кв. м. теплосетей.

В зоне особого внимания региональных властей находится ситуация в посёлке Новый и завьяловская котельная.

«В посёлке Новый два детских сада уже готовы к приёму теплоносителя. К 9 сентября подрядчик завершит работы по прокладке и опрессовке сетей к зданию школы и филиала УдГУ. Параллельно идут работы по строительству трубопроводов к жилым домам. К 15 сентября все дома должны получить техническую возможность запуска тепла», — рассказал министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Строительство котельной в Завьялово находится в финальной стадии. Здание построено, оборудование смонтировано. С 15 по 20 сентября специалисты начнут пуско-наладочные работы.

Напомним, что все жилые дома Ижевска должны оформить паспорта готовности к отопительному сезону до 10 сентября.