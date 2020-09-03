Автолюбителям советуют выбирать пути объезда.

Можга. Удмуртия. Движение по дорогам Можги ограничат в День города. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Напомним, празднование Дня города состоится в Можге в субботу, 5 сентября. В связи с этим с 09:00 до 22:30 недоступна для транспорта будет улица Можгинская на участке от улицы Наговицына до улицы Короленко и улица Интернациональная от здания типографии до улицы Можгинской.

Кроме того, с 12:30 до 13:30 нельзя будет проехать по улице Наговицына от улицы Пролетарской до улицы Можгинской.

Автолюбителям советуют выбирать пути объезда.