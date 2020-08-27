Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: более 500 объектов уже вошли в 5-летнюю программу ремонта тротуаров

Первоочередной список работ на 2021 год сформируют с учетом трех критериев: изношенности асфальта, близости к социальным объектам, пешеходного трафика.

Ижевск. Удмуртия. В перечень пешеходных дорожек Ижевска, нуждающихся в ремонте, вошли уже более 500 объектов. Об этом во время обхода по Устиновскому району сообщил глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев. «Пешком по Ижевску» вместе с председателем Гордумы Олегом Гариным мэр прошел в районе улиц Автозаводская, Труда, Татьяны Барамзиной, Короткова.

По региональной программе ремонта тротуаров в этом году в Устиновском районе обустраиваются 7 участков тротуаров. Все они попали в список благодаря активности жителей - по итогам интернет-голосования. Тем не менее, существующая сегодня в Устиновском районе, да и в целом в городе, тротуарная сеть требует дальнейшего развития и обновления.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев напомнил, что в городе разрабатывается 5-летняя программа ремонта тротуарной сети «Пешеходный Ижевск». Свои предложения жители могут направлять по электронной почте trotuar2021@mail.ru. «Перечень пешеходных дорожек, требующих ремонта, составляется второй месяц, уже сейчас в нем более 500 объектов. Важно понимать, что первоочередной список тротуаров на 2021 год будет сформирован с учетом трех основных критериев: изношенность асфальтового покрытия, близость к социальным объектам, пешеходный трафик», - отметил Бекмеметьев.

В Устиновском районе на улице Автозаводской от Петрова до проезда Копровый работы по обустройству тротуара с велодорожкой завершены. Жители, обращаясь в муниципалитет, просят обустроить асфальтовое покрытие и водоотведение также на участке от дома №2 до дома №18 по Автозаводской, в дождливую погоду здесь образуются большие лужи. Олег Бекмеметьев поручил изыскать дополнительное финансирование для включения этого участка в ремонтную программу следующего года.

Справа от торгового центра «Италмас» - большой пустырь, и по протоптанным среди травы тропинкам, осенью - по глине, идут в школу №71 дети, живущие в новых домах по улице Татьяны Барамзиной. Для их комфортного передвижения принято решение построить пешеходную дорожку рядом с парковкой ТРЦ «Италмас». Этот объект войдет в пятилетнюю ремонтную программу «Пешеходный Ижевск».

Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин отметил: «Вопросы ремонта и обустройства тротуаров в городе постепенно решаются. В Устиновском районе из-за существующего природного ландшафта остро встает проблема водоотведения. Из-за больших уклонов есть места, где вода подходит близко к жилым домам, социальным учреждениям. Сегодня были даны поручения, которые будем вместе отрабатывать, чтобы снимать существующие проблемы, обеспечивать людям комфортные условия проживания».