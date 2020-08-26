Шоу мыльных пузырей и фестиваль красок пройдут в День двора в Глазове

Праздник состоится 1 сентября.
Глазов. Удмуртия. День двора пройдет в Глазове 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Праздник состоится на Калининском Арбате. Программа мероприятий:
школа №15 имени Владимира Рождественского» (улица Калинина, 9а):
— 15:00-16:00 — экскурсия по школьному музею;
— 15:00-19:00 — финал турнира по шахматам.
Стадион школы №15 имени Владимира Рождественского» (улица Калинина, 9а):
— 16:00-17:00 — «Спортивная карусель»;
— 17:00-17:30 — показательные выступления по мини-футболу.
Бульвар на улице Калинина (центральная сцена):
— 18:00-19:00 — праздничная концертная программа «Калининский Арбат: Таланты. Традиции. Будущее» (награждение глазовчан, внесших значительный вклад в благоустройство района «Левобережье»);
— 19:00-19:30 — шоу мыльных пузырей;
— 19:30-20:00 — концерт «Россия богата талантами».
Площадь бульвара на улице Калинина:
— 17:30-19:30 — работа интерактивных площадок: фестиваль детектива «Шерлок 2:0», игры, конкурсы, мастер-классы, школа юного химика, уголок здоровья, фотовыставка «В объективе наш Арбат», оружейная выставка, акции газеты «Красное знамя» и «Почты России»;
— 17:30-20:00 — работа торговых точек и аттракционов.
Автостоянка ТЦ «Магнит»:
— 18:00-20:00 — праздничная развлекательная программа и дискотека;
— 19:30-20:00 — праздник красок «Холли».
Автостоянка «Сбербанк»:
— 17:30-19:30 — автогородок «Дорожная азбука».