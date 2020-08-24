Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: сквер у бывшего 300-го производства могут благоустроить за федеральный счёт

Общественное пространство участвует в рейтинговом голосовании.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска благоустроят сквер и прилегающую к нему территорию у комплекса бывшего 300-го производства на улице Ленина. На эти цели планируется привлечь средства из федерального бюджета. Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

Это совместный проект администрации Ижевска и ИЭМЗ «Купол» в рамках создания индустриального парка на базе бывшего 300-го производства.

«Работы начнутся в 2021 году. «Купол» отремонтирует фасад производственного здания, а также подготовит проекты планировки благоустройства прилегающей территории, реализовывать которые будет администрация города», — рассказал Олег Бекмеметьев.

По его словам, при поддержке республиканских властей на выполнение работ планируется привлечь средства федерального бюджета по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В планах - обустройство парковой зоны с велодорожками, безопасных парковок и подъездных путей.

«Эта территория участвует в рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства, и если жители поддержат этот вариант, то мы получим федеральную поддержку. В противном случае мы всё равно будем искать средства, в частности рассматривается вариант финансирования по линии создания промышленного парка», — отметил глава Ижевска.

Напомним, что ИЭМЗ «Купол» приобрел комплекс бывшего 300-го производства и все его 100 000 кв. м займёт промышленный парк. В ближайшие 4 года на производстве появится более 1000 рабочих мест. Размер инвестиций в этот проект составит более 3 млрд рублей, при запланированной годовой выручке промышленного парка в 6 млрд рублей.

Антон Городилов, заместитель председателя профсоюзного комитета ИЭМЗ «Купол»,

отметил: «Эта площадка, обеспечившая нашему предприятию новые производственные возможности, может увеличить и «социальные мощности» города. ИЭМЗ «Купол» имеет опыт реализации проектов в области образования, развития городских территорий, организации работы медицинских учреждений».