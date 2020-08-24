Жителей города приглашают присоединиться к разработке проекта.

Ижевск. Удмуртия. Мемориал ушедшим музыкантам может появиться в Ижевске. Об этом сообщается в группе «Творческий Ижевск» в соцсети «Вконтакте».

«С небольшой группой единомышленников возникла идея сделать в нашем городе памятник-мемориал, посвященный всем ушедшим музыкантам, которые по воле злого рока или зову времени покинули нас», — написали в посте.

Автор идеи — ижевчанин Константин Спиридонов. Он хотел бы назвать новое пространство «Живым микрофоном» и разместить его в «Козьем парке», рассказал Константин информационному агентству «Сусанин». «Живой микрофон» станет площадкой, где каждый сможет пообщаться с единомышленниками и послушать любимую музыку. У мемориала планируют проводить различные концерты и флешмобы.

Сейчас активисты разрабатывают эскиз пространства и предлагают присоединиться к проекту всем желающим. Для этого нужно написать Константину в соцсети «Вконтакте».

Напомним, что проект обновления «Березовой рощи», известной жителям Ижевска под названием «Козий парк», собираются доработать до конца 2020 года. Благоустройством зоны займутся в 2021 году.