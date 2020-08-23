Первый пешеходный квест в Ижевске завершится 19 сентября

Курс «антилекций» проводится по четвергам.

Ижевск. Удмуртия. С 20 августа по 19 сентября на территории Ижевска проходит первый в Удмуртии спортивно-оздоровительно пешеходный квест «Здоровый город». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Площадка объединяет молодёжь в возрасте от 16 до 30 лет. Тех, кто любит заниматься спортом. Главным партнером и соорганизатором проекта является крупнейшая компания по организации автоквестов в Ижевске — «DozoR18 Izhevsk».

В рамках Проекта еженедельно по четвергам с 20 августа в 18:00 будет проводится курс «антилекций» на базе Штаба городских проектов «ЛИФТ» (улица Пушкинская, 216), итоговым мероприятием проекта станет пешеходный городской квест на территории центральной части города Ижевска.

Организаторами квеста являются МБУ ДО «Молодежный Центр «ПерспективаПро», Штаб городских проектов «ЛИФТ» и Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска при поддержке, «DozoR18 Izhevsk».